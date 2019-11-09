18 perukla yakalanan

Bursa'da, "Ponzi" olarak bilinen "birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama" yöntemiyle 78 kişinin dolandırıldığı olaya ilişkin 7 sanığın yargılandığı davada, mağdurların toplam zararı 19 milyon 402 bin 356 lira olarak belirlendi.

Hakkında Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan ve 1170 yıla kadar hapis cezası talep edilen "Ponzi" lakaplı Arzu Mertkil'in iki yıllık tutukluluk süresinin ardından ev hapsi verilerek serbest bırakıldığı davada, mağdur sayısı ve dolandırılan paranın miktarı her geçen gün artıyor.

Bilirkişi raporunda, 11 Şubat 2017'de bazı mağdurların şikayeti üzerine emniyet güçleri tarafından, kılık değiştirmek için kullandığı ileri sürülen peruklarla yakalanan Arzu Mertkil ve birlikte hareket ettikleri öne sürülen 6 sanığın yöntemleriyle alakalı ilginç detaylar da yer aldı.

Gayrimenkul tapularını ve kredi kartlarını bile almış

Arzu Mertkil'in mağdurlarla birebir görüşmeler yaparak sisteme giren paraya aylık yüzde 10 kar payı vadettiği belirtilen raporda, kullanılan yöntemlerle alakalı şunlara yer verildi:

"Arzu M'nin birebir görüşmelerde sistemin avantajlarını anlattığı, bu sistemde Bursa'daki tanınan şirketlerin yer aldığını ve paranın bunlar tarafından değerlendirildiğini, dahası birtakım üst düzey bürokratların ve siyasetçilerin de sistemde olduklarını söyleyerek mağdurları bu kurguya inandıkları görülmüştür. Arzu M. ve suça iştirak edenlerin, birikimi olanlardan para aldığı ve dahası her müştekinin T.C. kimlik numarasını alıp kredi puanını sorgulattığı, yönlendirdiği bankalardan kredi çektirdiği, çekilen paraları da elden aldığı belirlenmiştir. Nakit para yanında mağdurların gayrimenkul tapuları üzerine ipotek karşılığı kredi çektirdiği, güven telkin etmek için sisteme yüksek miktarda para veren mağdurlara İzmir ve Yalova gibi yerlerdeki bazı gayrimenkullerin tapusunu devrettiği ancak söz konusu gayrimenkullerin değerinin mağdura söylenenin çok altında olduğu görülmüştür."

Özellikle 2016 yılının haziran ayından itibaren sisteme katılanlara para ödenmemeye başladığının vurgulandığı raporda, "Arzu Mertkil'in bu süreçten sonra mağdurları oyalamak için 'Darbe girişiminden sonra sistemde bulunan iş adamlarının FETÖ'cü oldukları iddiasıyla gözaltına alındıkları, hesaplarına bloke konulduğu ancak bu kişilerin masum oldukları ortaya çıkınca ödemelerin tekrar düzene gireceğini belirterek bir süre daha mağdurları oyaladığı anlaşılmıştır." denildi.

Bazı mağdurlara aynı gün içinde 6-7 farklı bankadan kredi çektirdiği iddia edilen Arzu Mertkil'in sisteme katarak veya farklı yollardan dolandırdığı kişilerden 3 bin lira ile 1 milyon 600 bin lira arasında değişen miktarlarda para aldığı raporda dikkati çekti.

Kendisine lüks otomobil de aldırmış

Arzu Mertkil'in, mağdurlardan A.B'ye, kendisine lüks bir otomobil aldırdığı ve mağdurun bu araca yaptığı ödemeleri de sisteme katmış gibi gösterdiği detayına vurgu yapılan raporda, bazıları emekli olan birtakım mağdurların daha çok kredi çekebilsinler diye bazı firmalarda "çalışıyormuş" gibi gösterildiği de aktarıldı.

Raporda, mağdurlardan bazılarına çeşitli firmalardan 173 bin lira ila 110 bin lira arasında maaş aldığına dair bordrolar verildiği ve bu sayede onlara bankalardan yüksek miktarlarda krediler çektirildiği bilgisi de yer aldı.

Bin yıldan fazla hapsi isteniyor

Hazırlanan iddianameye göre, dolandırıcılık suçlarından hakkında 1170 yıla kadar hapis cezası istenen Arzu Mertkil'in, kurduğu "Ponzi" sistemiyle mağdurları toplamda 19 milyon 402 bin 356 lira dolandırdığı, raporun sonuç kısmında yer aldı.

Mertkil, mahkemelerdeki savunmalarında ise tüm mağdurları tek başına dolandırmasının mümkün olmadığını iddia ederek, "Ben bu grubun en alt kademesindeki kişiyim. Ben insanlara danışmanlık hizmeti veriyorum." ifadelerini kullanmıştı. Sanıkların 18 Ekim 2019'daki son duruşmalarının ardından yargılanmalarına devam ediliyor.

Olay

Görüştüğü kişileri "birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama ve getirisinin üzerinde gelir sağlama" vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla aranan Arzu Mertkil, Mustafakemalpaşa ilçesinde 11 Şubat 2017'de kendisine ait olmayan ehliyet, kimlik ve 18 perukla yakalanmış, ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 6 şüpheli de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Mahkeme heyeti, mayıs ayında yurt dışına çıkış yasağı getirdiği Mertkil'in ev hapsi tedbiriyle tahliyesine hükmetmişti.