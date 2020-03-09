18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirdi - Son Dakika

18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirdi
6 saat önce
MSB: "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesi güneyine sızmaya çalışan 18 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 07:05 Kaynak: İHA
MSB: "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesi güneyine sızmaya çalışan 18 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."
(İHA)
Son Dakika Çinli uzman, koronavirüs salgınının biteceği zamanı açıkladı Amerika'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21'e yükseldi İtalya'dan koronavirüs önlemi: Zorunlu haller dışında serbest dolaşım sınırlandırıldı AB, Türkiye ile Göçmen Geri Kabul Anlaşması için ortak çalışma heyeti kurdu