18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirdi - Son Dakika

18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirdi

6 saat önce

MSB: "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesi güneyine sızmaya çalışan 18 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirdi, System.String[]

MSB: "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesi güneyine sızmaya çalışan 18 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."

(İHA)

Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 07:05 Kaynak: İHA
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