18 saatte, 1521 aracın geçişine izin verilmedi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayımladığı yeni genelgeye göre giriş çıkışın yasaklandığı Manisa'da, 1521 aracın geçişine izin verilmedi.

Manisa'dan başta İzmir, Balıkesir, Uşak, Kütahya ve Denizli'ye giriş ve çıkış yapılan 24 ayrı noktada uygulama yapan polis ve jandarma ekipleri, durdurdukları araçlardaki sürücülere kentten çıkış ve girişin yasak olduğu uyarısında bulundu.

Araçlardakilerin ateşini ölçen ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde yapılması gerekenlerin yazılı olduğu broşürler dağıttı.

Gıda ve hijyen ürünleri taşıyan tır ve kamyonlar ile zorunlu görevlerde bulunan kişilerin geçişine ise izin veren ekipler, il genelinde uygulamanın başladığı gece yarısından 18.00'e kadar 1521 araçta, 2 bin 542 kişinin geçişine izin vermedi.

Bazı sürücüler, uygulamanın insan sağlığı için önemli olduğunu belirterek, ekiplere teşekkür etti.