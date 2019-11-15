18 sığırcık kuşunu vuran kaçak avcılara jandarmadan suçüstü

Denizli'nin Tavas ilçesinde avlanması yasak olan 18 adet sığırcık kuşunu vuran 2 kaçak avcı, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, olay Tavas ilçesinin Sarıabat Mahallesi'nde meydana geldi. Bölge kırsalında kaçak avcılık yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri ile ihbarda belirtilen yere gitti. Çevrede araştırma yapan ekipler 2 şahsı araçlarındaki avlanması yasak olan sığırcık kuşları ve av tüfekleri ile yakaladı. Bagajda yapılan incelemede 18 sığırcık kuşunun tüfekle vurularak telef edildiği ortaya çıktı.



Olayın ardından gözaltına alınan 2 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı.



Öte yandan yapılan araştırmalarda şahısların avcılık belgelerinin ve yanlarında bulunan tüfeklerin ruhsatlarının olmadığı da tespit edildi. - DENİZLİ