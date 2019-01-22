Son Dakika Haberleri: 18 Sivil Mahrem Belirlendi

18 Sivil Mahrem Belirlendi

35 dakika önce

Etkin pişmanlıktan yararlanan askerlerin ifade ve teşhisleri ile FETÖ'nün Hava Kuvvetleri İmamı Kemal Batmaz'a bağlı olarak çalışan 18 sivil mahrem imam hakkında arama ve gözaltı kararı verildi.

18 Sivil Mahrem Belirlendi, System.String[]
Etkin pişmanlıktan yararlanan askerlerin ifade ve teşhisleri ile FETÖ'nün Hava Kuvvetleri İmamı Kemal Batmaz'a bağlı olarak çalışan 18 sivil mahrem imam hakkında arama ve gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, daha önceki operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlanan askerlerin ifade ve teşhisleri ile tespit edilen FETÖ Terör Örgütünün Hava Kuvvetleri İmamı Kemal Batmaz'a bağlı olarak çalışan 18 sivil mahrem imam hakkında arama ve gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütüldüğü bildirildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:16 Kaynak: İHA

Kemal Batmaz, Güncel
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