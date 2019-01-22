18 Sivil Mahrem Belirlendi
35 dakika önce
Etkin pişmanlıktan yararlanan askerlerin ifade ve teşhisleri ile FETÖ'nün Hava Kuvvetleri İmamı Kemal Batmaz'a bağlı olarak çalışan 18 sivil mahrem imam hakkında arama ve gözaltı kararı verildi.
Etkin pişmanlıktan yararlanan askerlerin ifade ve teşhisleri ile FETÖ'nün Hava Kuvvetleri İmamı Kemal Batmaz
'a bağlı olarak çalışan 18 sivil mahrem imam hakkında arama ve gözaltı kararı verildi. Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığınca, daha önceki operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlanan askerlerin ifade ve teşhisleri ile tespit edilen FETÖ Terör Örgütünün Hava Kuvvetleri İmamı Kemal Batmaz'a bağlı olarak çalışan 18 sivil mahrem imam hakkında arama ve gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütüldüğü bildirildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:16 Kaynak: İHA
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