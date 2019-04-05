18. Spor Şenlikleri Başladı
37 dakika önce
İnönü Üniversitesi'nde Kampüs Liglerinden sonra 18. Spor Şenlikleri de başladı.
İnönü Üniversitesi
'nde Kampüs Liglerinden sonra 18. Spor Şenlikleri de başladı.
Kampüs Liglerinde basketbol
, futbol ve masa tenisi branşlarında yaşanan heyecan, 18. Spor Şenlikleri kapsamında masa tenisi finalleri, personel futbol ve voleybol
müsabakalarıyla devam edecek. Şenliklerde ilk kez bu sene açık hava badminton ve ayak tenisi müsabakaları da oynanacak. Müsabakalar 6 Mayıs
tarihine kadar sürecek. Şenlikler kapsamında düzenlenen personel futbol turnuvasının başlama vuruşunu İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay
yaptı.Şenlik hakkında bilgi veren İnönü Üniversitesi Spor Şube Müdürü Oğuz Avcı
, "Üniversitemizde Kampüs Liglerinden sonra 18. Spor Şenlikleri de başlamış bulunmakta. Kampüs Liglerinde basketbol, futbol ve masa tenisi branşlarında yaşanan heyecan, Spor Şenliklerinde masa tenisi finalleri, personel futbol ve voleybol müsabakalarıyla devam edecek. Şenliklerde bu sene ilk kez açık hava badminton ve ayak tenisi müsabakaları da oynanacak. Müsabakalar 6 Mayıs tarihine kadar devam edecek" diye konuştu. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:09 Kaynak: İHA
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