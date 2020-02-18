18 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 18 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

18 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı

52 dakika önce

18 Şubat 2020 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

18 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Stadyum

04:00 Süper Lig Özetler

04:30 TFF 1. Lig Özetler

05:00 İngiltere Premier Lig Özetler

05:30 90'dan Sonra

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Takvim Yaprakları

09:20 Süper Lig Özetler

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:15 Bundesliga

13:00 Spor Bülteni

14:00 Spor Stüdyosu

14:00 TBMM-TV

15:20 Spor Atlası

15:30 Spor Bülteni

16:00 Gündem Futbol

17:00 Spor Akşamı

18:00 Spor Merkezi

19:30 Hedef Süper Lig

21:00 Almanya'dan Futbol

22:30 Aktüel Futbol

Futbol, Trt, TV, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalyaspor, Kasımpaşa'yı 3-1 yendi
Gaziantep, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti Muhammet Demir, Çaykur Rizespor maçında 2 penaltı kaçırdı, Sumudica çılgına döndü Süper Lig'de 22. hafta sona erdi! İşte puan durumu

Son Dakika Haberleri
01:41 Keremcem: Her şey çok güzel gidiyor
01:41 Hande Doğandemir yalnızları oynadı!
01:41 Öykü Çelik: Sevgili diye yazmayın!
00:51 Serdar Ortaç, birlikte stüdyoya girdiği sevgilisine taktik verdi: Kızım asabi olmasana
00:19 Matrix 4 filminin çekimlerinden ilk görüntüler sızdırıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 07:38:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 18 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]