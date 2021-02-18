Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
00:30 500 Great Goals Show
01:00 Maç Saati
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
02:00 Maç Saati
02:45 Süper Lig Maç Özetleri
03:45 Maç Saati
03:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
04:30 Fransa'dan Futbol
04:45 İtalya'dan Futbol
04:45 1. Lig
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
06:00 beIN Teknik
06:15 Maç Saati
06:15 Spor Toto Süper Lig Maç Özetleri
06:45 Spor Toto 1. Lig Haftanın Golleri
07:00 Maç Saati
08:00 Maç Saati
08:45 Spor Toto 1. Lig Haftanın Golleri
08:45 Spor Toto Süper Lig Haftanın Golleri
09:00 Maç Saati
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
10:45 Süper Toto Süper Lig Haftanın Golleri
10:45 Spor Toto 1. Lig Haftanın Golleri
10:45 Spor Toto Süper Lig Haftanın Golleri
11:00 beIN Manşet
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
12:00 1. Lig
12:00 Maç Saati
13:45 Spor Toto Süper Lig Haftanın Golleri
13:45 Spor Toto 1. Lig Haftanın Golleri
14:00 Maç Saati
14:00 beIN Manşet
15:00 Gamer
15:00 beIN Teknik
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 Taraftar
16:00 Maç Saati
17:00 beIN Teknik
17:45 Serie A Haftanın Golleri
17:45 Spor Toto Süper Lig Haftanın Golleri
18:00 D. Kiev - C. Brugge
18:00 Spor Toto Süper Lig Maç Özetleri
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:45 Spor Toto 1. Lig Haftanın Golleri
19:00 Maç Saati
20:00 UEFA Avrupa Ligi
20:45 Spor Toto Süper Lig Haftanın Golleri
20:45 Süper Toto Süper Lig Haftanın Golleri
20:55 Kızılyıldız - Milan
21:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
21:00 Geniş Özet
21:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
21:40 UEFA Avrupa Ligi
21:55 Kızılyıldız - Milan
22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
22:50 Lille - Ajax
23:00 Porto - Juventus
23:00 Barcelona - PSG
23:45 UEFA Şampiyonlar Ligi
23:45 UEFA Avrupa Ligi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 18 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika