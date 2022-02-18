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18 Şubat 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika

18 Şubat 2022 Star Yayın Akışı

18.02.2022 06:42
18 Şubat 2022 Star Yayın Akışı

18 Şubat 2022 Cuma günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:45 Aramızda Kalsın

02:40 Sabahın Sultanı Seda Sayan

04:30 Söz

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Niyazi Gül Dört Nala

22:30 Niyazi Gül Dört Nala

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Sabahın Sultanı Seda Sayan, Star, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 18 Şubat 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 18 Şubat 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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