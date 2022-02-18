Üye Girişi
18 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

18 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı

18.02.2022 06:42
18 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı

18 Şubat 2022 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Pekin'de Bugün

02:30 İngiltere Premier Lig Özetler

03:00 İtalya Serie A Özetler

03:20 Spor Toto Süper Lig Özetler

03:55 Spor Takvimi

04:00 Futbol Aklı

05:30 Aktüel Futbol

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:40 Spor Takvimi

08:45 İşitme Engelliler Spor Bülteni

08:55 Spor Manşet

09:50 2022 Pekin Kış Olimpiyatları: Serbest Stil Kayak

11:25 2022 Pekin Kış Olimpiyatları: Sürat Pateni

12:45 Gün Ortası

14:00 TBMM-TV

16:55 Spor Merkezi

17:55 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Eyüpspor

20:00 Spor Akşamı

20:50 İtalya Serie A Goller

21:00 Gündem Futbol

23:00 Taktik Analiz

YORUMLAR
500

İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, Pekin, Trt, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 18 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:15 Gazeteci Hande Fırat, sosyal medyada alay konusu oldu! Sahte Bakan Koca hesabının paylaşımını gerçek sandı
00:44 Fenerbahçe'nin yenilgisi Türkiye'ye sıralamada dibi gösterdi!
00:42 Fırsatçıların indirim tuzağını önlemek için geliştirildi! İşte Ticaret Bakanlığı'nın yeni yönetmeliği
00:37 Sarı-lacivertli takım, Konferans Ligi'nde nasıl tur atlayabilir! İşte olabilecek tüm ihtimaller
00:31 Tarkan'ın gündem olan yeni şarkısı Geççek, kısa sürede YouTube'da trend listesinin zirvesine tırmandı
00:20 Slavia Prag yenilgisiyle ihale Rıdvan Dilmen'e kaldı! Sarı-lacivertlilerden ünlü yorucuya şaşırtan tepki
00:00 Anket şirketleri canlı yayında açıkladı! İşte oy oranları
23:13 Tribünden istifa sesleri yükseldi! Slavia Prag yenilgisi sonrası Kadıköy'de sadece bir futbolcu alkışlandı
23:01 Galibiyet parolasıyla sahaya çıkmışlardı! Fenerbahçe, Kadıköy'de Slavia Prag'a yenildi
22:57 Sarı-lacivertli ekipte üzen sakatlık! Kim Min-Jae, ikinci yarı forma giyemedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 06:50:44. #1.12#
SON DAKİKA: 18 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement