18 Şubat Pazartesi Dha Spor Gündemi
1 saat önce
SPOR TOTO SÜPER LİG20: 00 Antalyaspor - Medipol BaşakşehirSPOR TOTO 1. LİG19: 00 Eskişehirspor - DenizlisporFENERBAHÇESarı-lacivertli ekip, Zenit maçının hazırlıklarına başlayacakGALATASARAYSarı kırmızılı takım, Benfica maçının hazırlıklarına başlayacakBEŞİKTAŞ11.
SPOR TOTO SÜPER LİG
20: 00 Antalyaspor
- Medipol Başakşehir
SPOR TOTO 1. LİG
19: 00 Eskişehirspor
- Denizlispor
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli ekip, Zenit
maçının hazırlıklarına başlayacak
GALATASARAY
Sarı kırmızılı takım, Benfica
maçının hazırlıklarına başlayacak
BEŞİKTAŞ
11.00 Başkan Fikret Orman
, BJK- Kabataş
Vakfı Okulları'nın lansmanına katılacak.
18: 00 Siyah-beyazlılarda Fenerbahçe
derbisinin hazırlıkları başlayacak.
AVRUPA'DAN FUTBOL
23: 15 Desportivo Aves - Benfica ( Galatasaray
'ın rakibi)
BASKETBOL
17.30 Çin
'de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen A Milli Erkek Basketbol Takımı
, elemelerdeki son iki maçı öncesi medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:34 Kaynak: DHA
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