Son Dakika Haberleri: 18 Şubat Pazartesi Dha Spor Gündemi

18 Şubat Pazartesi Dha Spor Gündemi

1 saat önce

SPOR TOTO SÜPER LİG20: 00 Antalyaspor - Medipol BaşakşehirSPOR TOTO 1. LİG19: 00 Eskişehirspor - DenizlisporFENERBAHÇESarı-lacivertli ekip, Zenit maçının hazırlıklarına başlayacakGALATASARAYSarı kırmızılı takım, Benfica maçının hazırlıklarına başlayacakBEŞİKTAŞ11.

18 Şubat Pazartesi Dha Spor Gündemi, System.String[]
SPOR TOTO SÜPER LİG

20: 00 Antalyaspor - Medipol Başakşehir

SPOR TOTO 1. LİG

19: 00 Eskişehirspor - Denizlispor

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli ekip, Zenit maçının hazırlıklarına başlayacak

GALATASARAY

Sarı kırmızılı takım, Benfica maçının hazırlıklarına başlayacak

BEŞİKTAŞ

11.00 Başkan Fikret Orman, BJK- Kabataş Vakfı Okulları'nın lansmanına katılacak. 

18: 00 Siyah-beyazlılarda Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları başlayacak.

AVRUPA'DAN FUTBOL

23: 15 Desportivo Aves - Benfica ( Galatasaray'ın rakibi)

BASKETBOL

17.30 Çin'de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen A Milli Erkek Basketbol Takımı, elemelerdeki son iki maçı öncesi medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:34 Kaynak: DHA

Antalyaspor, Benfica, Spor
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