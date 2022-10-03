18 suç kaydı olan şüpheli, kablo çalarken yakalandı - Son Dakika
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18 suç kaydı olan şüpheli, kablo çalarken yakalandı

03.10.2022 16:05

18 suç kaydı olan şüpheli, kablo çalarken yakalandı Elazığ'da 18 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli, bir kamu kurumundan kablo çalarken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

18 suç kaydı olan şüpheli, kablo çalarken yakalandı

ELAZIĞ - Elazığ'da 18 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli, bir kamu kurumundan kablo çalarken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, bir kamu kurumundan hırsızlık yapıldığı ihbarı aldı. Olay yerine giden ekipler, şüpheli H.Ç.'nin bir kamu kurumundan kabloları kesmeye çalıştığını tespit etti. Suçüstü yapılan şüpheli yakalayarak gözaltına alındı. Şüphelinin, 18 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

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Elazığ'da bir kişi kablo çalarken suçüstü yakalandı Elazığ'da bir kişi kablo çalarken suçüstü yakalandı 18 suç kaydı olan şüpheli, kablo çalarken yakalandı 18 suç kaydı olan şüpheli, kablo çalarken yakalandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 18 suç kaydı olan şüpheli, kablo çalarken yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 18 suç kaydı olan şüpheli, kablo çalarken yakalandı - Son Dakika
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