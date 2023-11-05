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Kara para aklama suçundan tutuklanan Dilan Polat, ağlayarak cezaevine girdi - Son Dakika

Kara para aklama suçundan tutuklanan Dilan Polat, ağlayarak cezaevine girdi

Son Güncelleme: 05.11.2023 15:42

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında ''Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet'' suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 12'si tutuklandı. Tutuklananlar geniş güvenlik önlemleri altında Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi. Polis ekipleri eşliğinde minibüsten indirilen Dilan Polat'ın gözyaşları içinde cezaevine girdiği görüldü.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 12'si tutuklandı. Tutuklananlar güvenlik önlemleri altında Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi. Dilan Polat'ın cezaevine girdiği sırada ağladığı görüldü.

TUTUKLANANLAR MARMARA CEZAEVİNE GETİRİLDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 12'si tutuklandı. Tutuklananlar geniş güvenlik önlemleri altında Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi.

Tutuklanan Dilan Polat, ağlayarak cezaevine girdi

GÖZYAŞLARI İÇİNDE CEZAEVİNE GİRDİ

Polis ekipleri eşliğinde minibüsten indirilen Dilan Polat'ın gözyaşları içinde cezaevine girdiği görüldü. Dilan Polat'ın ardından Sıla Doğu da polis ekipleri eşliğinde cezaevine getirildi. Engin Polat ve tutuklanan diğer isimler ise tek sıra halinde Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na alındı.

Tutuklanan Dilan Polat, ağlayarak cezaevine girdi
Tutuklanan Dilan Polat, ağlayarak cezaevine girdi
Kara para aklama suçundan tutuklanan Dilan Polat, ağlayarak cezaevine girdi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kara para aklama suçundan tutuklanan Dilan Polat, ağlayarak cezaevine girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kara para aklama suçundan tutuklanan Dilan Polat, ağlayarak cezaevine girdi - Son Dakika
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