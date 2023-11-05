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Dilan Polat, tutuklama kararının ardından "Oğlum sana kim bakacak" diye bağırdı - Son Dakika

Dilan Polat, tutuklama kararının ardından "Oğlum sana kim bakacak" diye bağırdı

Son Güncelleme: 05.11.2023 07:55

Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ve bahis oyunları düzenlemesi suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Dilan Polat koridorlarda "Oğlum sana kim bakacak" diye bağırdı. Polat'ın ifadesi alındığı sırada baygınlık geçirdiği ancak durumunun iyi olduğu belirtildi.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 12'si tutuklandı. Tutuklama kararının ardından Dilan Polat, "Oğlum sana kim bakacak" diye bağırdı. Tutuklananlar güvenlik önlemleri altında cezaevine gönderildi. Şüpheli yakınları ise gece boyunca adliyenin önünde çıkacak sonucu bekledi.

24 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı. Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Anadolu Adliyesine sevk edildi. 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kara para aklama suçundan tutuklanan Dilan Polat adliye koridorunda 'Oğlum sana kim bakacak' diye bağırdı

İFADELER YAKLAŞIK 4 SAAT SÜRDÜ

Sabah saat 09.00'da adliyeye getirilen 18 şüphelinin saat 10.30'da ifadeleri alınmaya başladı. Şüphelilerin sorguları için 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Yaklaşık 4 saat süren sorgunun ardından 18 şüpheliden Engin ve Dilan Polat'ın aralarında bulunduğu 16 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle hakimliğe sevk edildi. Dilan Polat'ın sorgusu 5 dakika sürerken, Engin Polat'ın sorgusu 10 dakika sürdü.

Kara para aklama suçundan tutuklanan Dilan Polat adliye koridorunda 'Oğlum sana kim bakacak' diye bağırdı

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Hakimliğe sevk edilen 18 şüphelinin sorguları saat 20.40'da başladı. Dilan Polat'ın hakimlik sorgusu esnasında baygınlık geçirdiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. 18 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki sorgusu yaklaşık 6 saat sürdü. Toplam 19 saat süren işlemlerin ardından 18 şüpheliden aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat'ın olduğu 12 kişi tutuklanırken 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kara para aklama suçundan tutuklanan Dilan Polat adliye koridorunda 'Oğlum sana kim bakacak' diye bağırdı

"OĞLUM SANA KİM BAKACAK" DİYE BAĞIRDI

Tutuklama kararının ardından Dilan Polat'ın baygınlık geçirdiği ve koridorlarda "Oğlum sana kim bakacak" diye bağırdığı belirtildi.

Kara para aklama suçundan tutuklanan Dilan Polat adliye koridorunda 'Oğlum sana kim bakacak' diye bağırdı

BAYGINLIK GEÇİRDİ

Dilan Polat ifadesi alındığı esnada baygınlık geçirdi. Sulh ceza hakimliğini koridoruna çıkarılan Polat'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kara para aklama suçundan tutuklanan Dilan Polat adliye koridorunda 'Oğlum sana kim bakacak' diye bağırdı

TUTUKLULAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Mahkemenin kararından sonra adliyedeki işlemleri tamamlanan tutuklular güvenlik önlemleri altında cezaevine gönderildi. Şüpheli yakınlarının ise gece boyunca adliyenin önünde çıkacak sonucu bekledikleri görüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Dilan Polat, tutuklama kararının ardından 'Oğlum sana kim bakacak' diye bağırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dilan Polat, tutuklama kararının ardından "Oğlum sana kim bakacak" diye bağırdı - Son Dakika
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