Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Aşk Mantık İntikam
03:15 Masumiyet
06:15 Aşk Yeniden
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kadının Eseri
12:30 Bay Yanlış
13:30 Kefaret
16:30 Son Yaz
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:30 Sağlık Oluversin Gari
23:45 Şef Akademi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 18 Temmuz 2021 Fox Yayın Akışı - Son Dakika