18 Temmuz 2021 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

01:00 Aşk Mantık İntikam

03:15 Masumiyet

06:15 Aşk Yeniden

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kadının Eseri

12:30 Bay Yanlış

13:30 Kefaret

16:30 Son Yaz

19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:30 Sağlık Oluversin Gari

23:45 Şef Akademi