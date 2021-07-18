Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Aramızda Kalsın
03:15 Erkenci Kuş
05:30 Geniş Aile
06:15 Medcezir
08:45 Çizgi Film Kuşağı
09:15 Yüksek Sosyete
10:45 Erkenci Kuş
14:00 Aramızda Kalsın
16:45 Hayat Sevince Güzel
18:45 Star Haber
20:00 Ada Masalı
23:30 Arkadaşım Hoşgeldin
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 18 Temmuz 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika