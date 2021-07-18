18 Temmuz 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:00 Aramızda Kalsın

03:15 Erkenci Kuş

05:30 Geniş Aile

06:15 Medcezir

08:45 Çizgi Film Kuşağı

09:15 Yüksek Sosyete

10:45 Erkenci Kuş

14:00 Aramızda Kalsın

16:45 Hayat Sevince Güzel

18:45 Star Haber

20:00 Ada Masalı

23:30 Arkadaşım Hoşgeldin