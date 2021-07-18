Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Spor Bülteni
01:00 Gündem Futbol Transfer
03:00 Transfer Gündemi
05:00 Spor Artı
06:00 Gündem Futbol Transfer
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İtalya - İngiltere
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Olimpiyat Ateşi
10:00 Spor Bülteni
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Transfer Gündemi
13:00 Spor Bülteni
13:50 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Haftasonu
16:00 Spor Bülteni
16:55 Spor Kitaplığı
17:00 Aktüel Futbol Transfer
20:00 Spor Bülteni
21:00 Gündem Futbol Transfer
23:00 Transfer Gündemi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 18 Temmuz 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika