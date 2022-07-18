Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Aşk Tarifi
03:05 Payitaht Abdülhamid
05:55 Mükemmel Eşleşme
08:25 Tozkoparan
11:15 Bir Aş Hikayesi
11:45 Masumlar Apartmanı
15:00 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Dizi
Son Dakika › TV › 18 Temmuz 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika