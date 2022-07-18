18 Temmuz 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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18 Temmuz 2022 Trt1 Yayın Akışı

18.07.2022 06:42
18 Temmuz 2022 Trt1 Yayın Akışı

18 Temmuz 2022 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:00 Aşk Tarifi

03:05 Payitaht Abdülhamid

05:55 Mükemmel Eşleşme

08:25 Tozkoparan

11:15 Bir Aş Hikayesi

11:45 Masumlar Apartmanı

15:00 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Dizi

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Kaynak: InterSinema.com

TV, Son Dakika

Son Dakika TV 18 Temmuz 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 18 Temmuz 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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