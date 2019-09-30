Son Dakika Haberleri: 18. Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ta şampiyon İstanbul Cerrahi Cheese
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18. Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ta şampiyon İstanbul Cerrahi Cheese

17 dakika önce

18'incisi düzenlenen ve iki gün süren Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ta birincilik İstanbul Cerrahi Cheese'in oldu.

18. Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ta şampiyon İstanbul Cerrahi Cheese, System.String[]

18'incisi düzenlenen ve iki gün süren Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ta birincilik İstanbul Cerrahi Cheese'in oldu. Bu sene 'Temiz Deniz' temasıyla gerçekleştirilen yarışın genel klasmanında ikinciliğe Racing Çılgın Sigma, üçüncülüğe ise Shak Shuka isimli tekne ulaştı.


Türkiye'nin uluslararası arenadaki en önemli ve uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olan Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ta bu yıl genel klasmanda şampiyonluk İstanbul Cerrahi Cheese isimli teknenin oldu. 'Temiz Deniz' temasıyla gerçekleştirilen ve 8 ülkeden 80 yelkenli ve yaklaşık 800 yelkencinin mücadele ettiği 18'inci Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ta genel klasmanda ikinciliği Racing Çılgın Sigma, üçüncülüğü ise Shak Shuka isimli tekne kazandı.


Turnuva için Kalamış Marina'da düzenlenen ödül töreninde İstanbul Cerrahi Cheese ekibi, bir yıl boyunca kendilerinde kalacak 7 kilogramlık gümüş Döner Trofe Kupası'nı Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş'in elinden aldı. İki gün süren yarışlarda Turkcell Alize M teknesi de IRC-2 sınıfında ikinciliği elde etti. - İSTANBUL

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, İstanbul, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:15 Kaynak: İHA
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