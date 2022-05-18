18 ülkeden 118 sanatçının katıldığı resim sergisi Yalova'da açıldı - Son Dakika
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18 ülkeden 118 sanatçının katıldığı resim sergisi Yalova'da açıldı

18.05.2022 14:31

Yalova'nın Altınova ilçesinde 18 ülkeden 118 sanatçının katıldığı Altınova Belediyesi Uluslararası Resim Sergisi törenle açıldı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde 18 ülkeden 118 sanatçının katıldığı Altınova Belediyesi Uluslararası Resim Sergisi törenle açıldı.

Sergi Altınova Belediyesi Düğün Salonu'nda Rusya, Ukrayna, İran, Mısır, Avusturya, Tunus, İsviçre, Hindistan, Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, Slovenya, Belçika, Belarus, Japonya, Bulgaristan, İngiltere ve Türkiye'den 118 sanatçının katılımıyla başladı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından salona giren davetliler, sanatçıların birbirinden güzel eserlerini yakından görme fırsatı buldu.

Üç gün açık olacak serginin hayırlı olmasını dileyen Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, sergi öncesi öğrenci ve vatandaşlara yönelik söyleşiler gerçekleştirildiğini belirtti.

Üniversitelerden öğretim üyeleri ve sanatçıların bulunduğu etkinliğin içerisinde uluslararası bir resim sergisi yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Oral, "Geçtiğimiz yıllarda hem Yalova hem de Türkiye'den katılan sanatçılarımızla sergiler yapmıştık ama ilk defa uluslararası bir sergi yapıyoruz. O yüzden bizim için önemli ve çok kıymetli bir gün. Katkı sağlayan bütün sanatçı arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Özellikle gençlerimize bir rol model olması, kendilerine sanatsal açıdan bir yol çizebilmeleri adına yol göstereceğine inanıyorum." diye konuştu.

"7'den 77'ye Projesi" kapsamında bu çalışmayı yaptıklarını ve farklı yaş gruplarına hitap edildiğini de hatırlatan Oral, şunları kaydetti:

"Resim sergimizin haricinde biz şu anda 3 müzemizin hazırlığını yapıyoruz. İnşallah onun da devamında 2 müzemiz daha gelecek. Kent müzemiz ve deniz feneri müzemizi iki aylık süre içerisinde açmayı hedefliyoruz. ardından da kuş müzemizi açacağız. Daha sonra arkeoloji ve hamam müzelerimiz geliyor. Ayrıca yazın Altınova'daki kültürlerimizin tanıtıldığı bir kültür festivalimiz var. İnşallah bunlarla Altınova'daki kültürel faaliyetlerimizi arttırarak devam ettireceğiz."

Sergiye eserleriyle katılanlardan Rus ressam Lara Gendalman kalabalık bir organizasyonda olduğu için çok heyecanlı olduğunu belirterek, 10 yıl önce ilk defa İstanbul'a geldiğinde gördüğü Ayasofya'nın resmini yaptığını söyledi.

İranlı ressam Amir Agha da Londra'dan sergi için Türkiye'ye geldiğini, sergide yer almaktan mutlu olduğunu ifade etti.

Savaş yüzünden Türkiye'ye geldiğini belirten Ukraynalı Elvira Yakovchyk ise "Savaş yüzünden İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'u çok seviyorum ve resimlerimde İstanbul var. Burada olmak çok güzel. Heyecanlıyım ve ortam çok sıcak, sevgi dolu." dedi.

18 ülkeden 118 sanatçının katıldığı resim sergisi Yalova'da açıldı
18 ülkeden 118 sanatçının katıldığı resim sergisi Yalova'da açıldı
18 ülkeden 118 sanatçının katıldığı resim sergisi Yalova'da açıldı
18 ülkeden 118 sanatçının katıldığı resim sergisi Yalova'da açıldı

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Kaynak: AA

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