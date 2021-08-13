18. Uluslararası Bodrum Bale Festivali devam ediyor - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 18. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, "Harem" balesiyle devam etti.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün düzenlediği festivalde, Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünün iddialı eserlerinden "Harem" sanatseverle buluştu.

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'ndeki etkinlikte, reji ve koreografide Merih Bahar Çimenciler, dekor ve kostümde Alexander Vasiliev, ışıkta ise Tahsin Çetin imzası taşıyan eser, izleyenlerin beğenisini kazandı.

Etkinliği, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'ın da aralarında olduğu çok sayıda sanatsever izledi.

Klasik Türk müziği sazlarıyla icra edilen ilk Türk bale eseri "Harem", 1998 yılında Merih Çimenciler tarafından Klasik Türk Müziği üzerine iki perde olarak tasarlandı.

15 Ağustos'ta Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun hayatının anlatıldığı "Frida" balesi ile devam edecek festival, 17 Ağustos'ta "Carmen" balesi ile sona erecek.