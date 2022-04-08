"18. Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali" başlıyor - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Vakfı ve TÜRSAK Vakfı iş birliğiyle düzenlenen 18. Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali, 11-15 Nisan'da çocuklarla buluşacak.

Çocukların sinemayla tanışmalarına ve erken yaşta sinema kültürü edinmelerine rehberlik etmeyi hedefleyen festivalde, çocuk sinemaseverler için eğlenceli aktiviteler gerçekleştirilecek.

Örnektepe, Sulukule ve Zafer Mahalle Evlerinde gerçekleşecek atölyelerde, yönetmen Murat Şeker ve Emre Kavuk "yönetmenlik", senarist Ali Tanrıverdi "yaratıcı yazarlık", görüntü yönetmeni Meryem Yavuz "görüntü yönetmenliği", oyuncular Fatma Yılmaz, Mert Arat, Eda Döğer ve Dora Dalgıç "Oyunculuk", yapımcı Erkan Gültekin "film yapım", yazar Gülşah Koryürek ise "okuma tiyatrosu" eğitimi verecek.

Çocuklar, Müze Gazhane'de "Kaptan Pengu ve Arkadaşları", "Maşa ile Koca Ayı 4", "Süper Köpek ve Turbo Kedi", "Karlar Kralı Norm 2", "Renkli Balık" ve "İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları" filmlerini ücretsiz izleyebilecek.

Festivale ilişkin tüm detaylara "www.cocukfestivali.com" ile TÜRSAK Vakfı ve İstanbul Vakfı sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir. ??????????????