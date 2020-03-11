18. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali, 16 Mart'ta başlayacak - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat 18. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali, 16 Mart'ta başlayacak - Son Dakika

18. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali, 16 Mart'ta başlayacak

6 saat önce

18. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali, 16 Mart'ta başlayacak.

18. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali, 16 Mart'ta başlayacak, System.String[]

18. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali, 16 Mart'ta başlayacak.

Institut français Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, festivalde 47 film gösterilecek.

"Feminist Bellek" bölümünde sinema tarihinin ilk kurmaca filmini yapan yönetmen-yapımcı Alice Guy-Blaché filmlerinin yanı sıra Anlatılmamış Hikayesi belgeseli gösterilecek.

"Hak Odaklı Sinema" ve "Sinemanın Sanatkarları" panelleri, "Kuzey Afrika ve Türkiye'de Kadınların Sineması" konferansı, "Hikaye Anlatıcılığı Atölyesi" yönetmenlerle buluşmalar ve söyleşiler de festival programında yer alacak.

"Kadınların Sineması" bölümünde yer alan Cevher, Kendi Işığındaki Kadın, Fakir, Leonie, Oyuncu ve Casus, Porselen, Britt-Marie Buradaydı, Delphine ve Carole, Duygular Dile Geldi ile Sana Dair Nefret Ettiğim Her Şeyi Seviyorum filmleri izleyicilerle buluşacak. Cevher ve Kendi Işığındaki Kadın'ın yönetmeni Sinai Sganzeria ile Fakir filminin yönetmeni Helena Ignez, festivale konuk olacak.

"Filmi Takip" bölümünde Pelin Esmer'in 2005'te ilk oyunlarını çıkaran Arslanköylü kadınları izlediği Oyun belgeseli, Arslanköylü kadınların 14 yıl sonraki oyunlarını izleyen Kraliçe Lear gösterilecek. Cinsiyetler bölümünde ise bu yıl da Dorris Dörrie'nin "Kiraz Çiçekleri ve Şeytanlar" filmi de Türkiye'de izleyiciyle buluşacak.

Festival boyunca tüm gösterimler ve etkinlikler ücretsiz olarak izlenebilecek.

Festival, 22 Mart'a kadar sürecek.

22 Mart'tan sonra Küçükçekmece'de Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'ne gidecek, ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sinebüs'ü ile İstanbul'un 6 köyünü gezecek.

Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Maske ve dezenfekte malzemesi fiyatında fahiş artış yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat Fatih Terim, koronavirüse önlem olarak genel kurul üyelerini takım uçağına almayacak Ece Üner'den fırsatçılara ders gibi sözler: Namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 22:03:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 18. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali, 16 Mart'ta başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]