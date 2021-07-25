Üye Girişi
18. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali Gülsin Onay ve Ancyra Ensemble konseriyle başladı - Son Dakika

18. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali Gülsin Onay ve Ancyra Ensemble konseriyle başladı

25.07.2021 00:24
18. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali Gülsin Onay ve Ancyra Ensemble konseriyle başladı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 18. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay ve şef Nisan Ak yönetimindeki Ancyra Ensemble topluluğunun konseriyle başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 18. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay ve şef Nisan Ak yönetimindeki Ancyra Ensemble topluluğunun konseriyle başladı.

Taşta, suda ve kumda olmak üzere üç konseptte gerçekleştirilen festival kapsamında, Ancyra Ensemble topluluğu Gümüşlük Antik Taş Ocağı'nda müzik ziyafeti sundu.

Mozart ve Edward Elgar'ın eserlerine yer verilen konseri klasik müzik meraklıları ilgiyle izledi.

Gülsin Onay, gecede yaptığı konuşmada, güzel seslerle büyülü ortamda müziği paylaşmanın büyük mutluluk olduğunu ifade ederek, destek verenlere teşekkür etti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da Gümüşlük Müzik Festivali'nin, 3 bin 500 yıllık tarihi olan Bodrum'u en iyi ifade eden oluşumlardan biri olduğunu belirtti.

Festival, Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen sanatçıların konserleriyle 29 Ağustos'a kadar devam edecek.

18. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali Gülsin Onay ve Ancyra Ensemble konseriyle başladı
18. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali Gülsin Onay ve Ancyra Ensemble konseriyle başladı
18. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali Gülsin Onay ve Ancyra Ensemble konseriyle başladı
18. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali Gülsin Onay ve Ancyra Ensemble konseriyle başladı
18. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali Gülsin Onay ve Ancyra Ensemble konseriyle başladı

Müzik Festivali, Gülsin Onay, Gümüşlük, Müzik, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 18. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali Gülsin Onay ve Ancyra Ensemble konseriyle başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eski kız arkadaşının yüzüne kezzap attığı talihsiz adam, evinde ölü bulundu 23:46 Eski kız arkadaşının yüzüne kezzap attığı talihsiz adam, evinde ölü bulundu Fırat Kalkanı Bölgesi'nde TSK birliğine terör saldırısı: 2 şehit, 2 yaralı 23:38 Fırat Kalkanı Bölgesi'nde TSK birliğine terör saldırısı: 2 şehit, 2 yaralı Artan vakalara dikkat çeken Bakan Koca: 1 hafta önceki temaslara dayanıyor 22:58 Artan vakalara dikkat çeken Bakan Koca: 1 hafta önceki temaslara dayanıyor
İstediği parayı vermeyen babasını, annesini ve ağabeyini tabancayla vurdu 22:31 İstediği parayı vermeyen babasını, annesini ve ağabeyini tabancayla vurdu Kuşadası'nda büyük rezalet! Patlayan lağım denize girenlerin üzerine aktı 21:59 Kuşadası'nda büyük rezalet! Patlayan lağım denize girenlerin üzerine aktı Günde birkaç defa mastürbasyon yapan adam, felç geçirip hastanelik oldu 19:30 Günde birkaç defa mastürbasyon yapan adam, felç geçirip hastanelik oldu
Asya Kaplan Sivrisineği İstanbul'dan sonra 13 ilde daha ortaya çıktı 19:08 Asya Kaplan Sivrisineği İstanbul'dan sonra 13 ilde daha ortaya çıktı Dünyaca ünlü üzümleri korumak için 4 bin salkımı çöp poşetleriyle kapladı 18:09 Dünyaca ünlü üzümleri korumak için 4 bin salkımı çöp poşetleriyle kapladı

Son Dakika Haberleri
20:09 Rusya'nın Soçi kentini sel ve fırtına vurdu! Turistler şehri terk etmeye başladı
19:12 Fedakar baba 3 çocuğunu kurtarmak için suya girip boğularak can verdi
19:11 Ghezzal'dan kafa karıştıran hareket! Beşiktaş'la anlaştığı konuşulurken, Leicester'da maça çıktı
19:09 Devlet Bahçeli'den Lozan tartışmalarına tepki: Anlaşmayı tanımak kavramak ve ruhunu özümsemek lazım
19:08 Asya Kaplan Sivrisineği İstanbul'dan sonra 13 ilde daha ortaya çıktı
19:06 Selin Ciğerci, ortalığı salladı! Konserde Bülent Ersoy'a kalça dansı yaptı
17:54 Ünlü oyuncu Mike Mitchell, Fethiye'de teknede ölü bulundu!
17:52 Beşiktaş'ta top koşturmaya hazırlanan Mehmet Topal: Josef kardeşimle bana algı operasyonu yapıldı
17:47 Eyüpsultan metrosunda klima patlaması! Seferlere ara verildi
17:36 Galatasaray, Brezilyalı yıldız Hernani ile imza aşamasına geldi
Arkadaşının evine havalandırma boşluğundan girmek isteyen genç, sıkıştığı yerde öldü Arkadaşının evine havalandırma boşluğundan girmek isteyen genç, sıkıştığı yerde öldü         
00:04
A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı'nın A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı'nın "At hırsızları" sözlerine Başakşehir'den sert tepki: Kendisine iade ediyoruz         
23:45
Alanya'da barlar sokağına maske zorunluluğu getirildi Alanya'da barlar sokağına maske zorunluluğu getirildi         
23:32
Karaman'da komşular arasında çıkan kavgada kan döküldü: 1 ölü, 6 yaralı Karaman'da komşular arasında çıkan kavgada kan döküldü: 1 ölü, 6 yaralı         
22:57
Sanatçı Turgay Yıldız korona aşısı yüzünden mi öldü? Ailesi iddialara yanıt verdi Sanatçı Turgay Yıldız korona aşısı yüzünden mi öldü? Ailesi iddialara yanıt verdi         
22:29
Sokak röportajında gaziye söylenen sözler sosyal medyada tepki topladı Sokak röportajında gaziye söylenen sözler sosyal medyada tepki topladı         
21:53
Kıyma çekmek isterken akıma kapılıp öldü Kıyma çekmek isterken akıma kapılıp öldü         
19:12
Selin Ciğerci, ortalığı salladı! Konserde Bülent Ersoy'a kalça dansı yaptı Selin Ciğerci, ortalığı salladı! Konserde Bülent Ersoy'a kalça dansı yaptı         
19:07
Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki topladı: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki topladı: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır         
18:01
Komşusunun kurbanlığının saldırısına uğradı! Yaşlı adam hayatını kaybetti Komşusunun kurbanlığının saldırısına uğradı! Yaşlı adam hayatını kaybetti         
17:34
İmza törenine damga vuran sözler! Ahmet Ağaoğlu yabancı kuralını hatırlatınca İsmail Köybaşı buz kesti İmza törenine damga vuran sözler! Ahmet Ağaoğlu yabancı kuralını hatırlatınca İsmail Köybaşı buz kesti         
17:21
Sinir krizi geçirip kavga ettiler! Öfkeli kadın, ''İçeceksen adam gibi iç'' dediği erkeği tekme tokat dövdü Sinir krizi geçirip kavga ettiler! Öfkeli kadın, ''İçeceksen adam gibi iç'' dediği erkeği tekme tokat dövdü         
14:09
Cezayirli judocu, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi! Cezayirli judocu, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi! "İsrailli sporcuyla mindere çıkmam" dedi         
12:45
ABD'den dikkat çeken hareket! Türkiye'nin 40 kilometre uzağını cephaneliğe dönüştürüp 400 tank yığdı ABD'den dikkat çeken hareket! Türkiye'nin 40 kilometre uzağını cephaneliğe dönüştürüp 400 tank yığdı         
11:30
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, bikinili pozlarıyla mest etti Ünlü oyuncu Burcu Özberk, bikinili pozlarıyla mest etti         
11:24
Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulan YouTube yayından kaldırdı Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulan YouTube yayından kaldırdı         
11:22
44 yaşındaki Helin Avşar'ın banyo pozu olay oldu 44 yaşındaki Helin Avşar'ın banyo pozu olay oldu         
10:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2021 01:08:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 18. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali Gülsin Onay ve Ancyra Ensemble konseriyle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement