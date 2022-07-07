18 uyuşturucu olayında 24 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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18 uyuşturucu olayında 24 şüpheli gözaltına alındı

07.07.2022 10:21
18 uyuşturucu olayında 24 şüpheli gözaltına alındı

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan 18 uyuşturucu operasyonunda birçok uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirilirken, 24 şüpheli de gözaltına alındı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan 18 uyuşturucu operasyonunda birçok uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirilirken, 24 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar neticesinde 20 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında toplam 18 uyuşturucu olayında 24 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada ele geçirilen maddeler ile ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"Olaylarda; 3 bin 629 kök kenevir bitkisi, 12.657 gram kubar esrar, 1635 adet sentetik uyuşturucu ecza hap, 62 gram uyuşturucu madde, 115 kilogram kıyılmış sigara tütünü, 68.780 adet makaron, 1 adet tabanca ve 3 adet av tüfeği ele geçirildi." - SAMSUN

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Jandarma suç ve suçluya geçit vermedi Jandarma suç ve suçluya geçit vermedi
Kaynak: İHA

Samsun Valiliği, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 18 uyuşturucu olayında 24 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 18 uyuşturucu olayında 24 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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