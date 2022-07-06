18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası - Son Dakika
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18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası

06.07.2022 18:58

İsrail'de düzenlenen 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ali Peker, yaptığı fedakarlıkların karşılığını aldığı için çok gururlu olduğunu dile getirdi.

İsrail'de düzenlenen 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ali Peker, yaptığı fedakarlıkların karşılığını aldığı için çok gururlu olduğunu dile getirdi.

Batı Kudüs'te yer alan Givat Ram Atletizm Stadı'nda gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde erkekler gülle atmada 21,03 metrelik derecesiyle altın madalyanın sahibi olan milli atlet, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Önemli bir başarıya imza attığını belirten Ali Peker, "Çok mutluyum. Bir şeyleri başarmış hissediyorum. Buralara gelmek için çok fedakarlık yaptım. Sonunda yaptığım fedakarlıkların karşılığını aldım. Bana destek olan antrenörlerime ve arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. 21,03'lük derecemle Avrupa şampiyonu oldum. Aslında istediğimi elde edemedim. Şampiyona rekoru için 21,43 metre atmam gerekiyordu. Umarım seneye daha başarılı bir sezon beni bekliyor. Hiçbir şekilde çalışma tempomdan ödün vermeyeceğim. Ülkemi bu şekilde gururlandırmak hayatımda en büyük şey. Umarım gelecekte daha çok gururlandıracağım." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Ali Peker, Atletizm, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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