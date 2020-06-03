18 yaş altı çocuklar parklarda ve yeşil alanlarda eğlendi (4) - Son Dakika

Parkta oynayan çocuklardan detaylar

Çocuklarla röporaj

Anne ile röportaj

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş ve altı çocuklar, kısıtlamadan muaf tutuldukları saatlerde parklar ve oyun alanları ve sahillerde zaman geçirdi.