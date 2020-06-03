18 yaş altı çocuklar parklarda ve yeşil alanlarda eğlendi (2) - Son Dakika

18 yaş altı çocuklar parklarda ve yeşil alanlarda eğlendi (2)
Sahilde çocuklarını gezdiren vatandaşlardan detaylar İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş ve altı çocuklar, kısıtlamadan muaf tutuldukları saatlerde parklar ve oyun alanları ve sahillerde zaman geçirdi.
Sahilde çocuklarını gezdiren vatandaşlardan detaylar İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş ve altı çocuklar, kısıtlamadan muaf tutuldukları saatlerde parklar ve oyun alanları ve sahillerde zaman geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 03:26 Kaynak: AA
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