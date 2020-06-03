18 YAŞ ALTI DIŞARIDA OLMANIN TADINI ÇIKARDI (1) (Kadıköy) - Son Dakika

İstanbul 'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş ve altı çocuklar ve gençler, kısıtlamadan muaf tutuldukları saatlerde park ve oyun alanları ile birlikte sahillerde vakit geçirdi.

Koronavirüs salgını nedeni ile 20 yaş altı olan sokağa çıkma kısıtlamasının yaş sınırı değiştirilmiş ve uygulamanın 0-18 yaş arası çocukları ve gençleri kapsadığı bildirilmişti. Çarşamba ve Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkmalarına izin verildi. Kadıköy Kalamış ve Fenerbahçe sahilinde 18 yaş altı gençler ve çocuklar, yürüyüş yaptı. Ebeveynleri ile park ve sahil yolunda vakit geçiren çocuklar doyasıya eğlendi. Sosyal mesafeye büyük ölçüde riayet eden çocuklar, sahilde yürüyüş yaptı.

- Almaçayıristanbul