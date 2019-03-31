Son Dakika Haberleri: 18 Yaş Altı En Uzun Boylu Kız' Unvanlı Rumeysa Oyunu Kullandı

18 Yaş Altı En Uzun Boylu Kız' Unvanlı Rumeysa Oyunu Kullandı

1 saat önce

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 5 yıl önce 2 metre 13,5 santim boyuyla dünyanın 18 yaş altı en uzun boylu kızı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rumeysa Gelgi (22), oyunu kullandı.

18 Yaş Altı En Uzun Boylu Kız' Unvanlı Rumeysa Oyunu Kullandı, System.String[]
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 5 yıl önce 2 metre 13,5 santim boyuyla dünyanın 18 yaş altı en uzun boylu kızı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rumeysa Gelgi (22), oyunu kullandı.

Doğuştan 'Weaver Sendromu' rahatsızlığı nedeniyle boyu hızla uzayan ve 5 yıl önce 17 yaşında Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rumeysa Gelgi, annesi emekli laboratuvar teknisyeni Safiye ve babası biyokimya uzmanı Haydar Gelgi tarafından minibüsle oy kullanacağı Altın Safran İlkokulu'na getirildi. Yürüteç desteği olmadan ayağa kalkamayan Rumeysa Gelgi'yi babası tekerlekli sandalye ile zemin kattaki sınıfa götürdü. Rumeysa Gelgi, annesinin yardımıyla 1052 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Rumeysa Gelgi, aynı okulda 4'üncü defa oy kullandığını belirterek, "Buraya 4 yıldır gelmekten memnunum. Ben yeni seçilecek belediye başkanımızın özellikle benim gibi fiziksel kısıtlılığı bulunan engelliler için daha fazla faaliyet alanı oluşturmasını ve bu konuya yönelik çalışmalar yapmasını istiyorum. Umuyorum; her alanda her konuda belediye hizmetlerini kim gerçekleştirebilecekse o kazanır" dedi.

'BAŞKA BİR REKOR ELDE ETME ŞANSIM YOK'

Dünyanın en uzun genç kızı rekorunu 18 yaş altındayken aldığına dikkat çeken Rumeysa Gelgi, "Unvanım 18 yaş altı için geçerliydi. Şu anda 22 yaşındayım. Bu rekorumu egale etme şansım yok. Zaten boyum da aynı, uzamıyor artık. Onun dışında; bu rekorun bir üstü, yaşayan en uzun boylu kadın olmak var. Bu rekorun da sahibi yurt dışında yaşayan, benden daha uzun boylu bir hanımefendi. O yüzden de şu an için başka bir rekor elde etme şansım yok" diye konuştu.

- K

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:12 Kaynak: DHA

Safranbolu, Güncel
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