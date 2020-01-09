18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na vize arayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor 18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na vize arayacak - Son Dakika Spor

18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na vize arayacak

6 saat önce

18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, 2020 CEV Avrupa Şampiyonası Balkan Elemeleri 1. turunda mücadele edecek.

18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na vize arayacak, System.String[]

18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, 2020 CEV Avrupa Şampiyonası Balkan Elemeleri 1. turunda mücadele edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10-12 Ocak tarihlerinde Bulgaristan'da düzenlenecek organizasyona 4 takım katılacak.

18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, elemelerde Bulgaristan, Romanya ve Sırbistan ile karşılaşacak.

Elemeleri ilk sırada tamamlayan ülke, 10-19 Temmuz tarihlerinde İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği 2020 CEV 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak. İkinci sırada yer alan takım ise finallere gidebilmek için 2. turda mücadele edecek.

Ay-yıldızlı ekibin elemelerdeki maç programı şöyle (TSİ):

Yarın:

20.30 Sırbistan-Türkiye

11 Ocak Cumartesi:

18.00 Bulgaristan-Türkiye

12 Ocak Pazar:

16.00 Türkiye-Romanya

voleybol, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:52 Kaynak: AA
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