18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hokey Şampiyonası 2'de Türkiye ile Avusturya arasındaki karşılaşma, kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da bugün başlayan şampiyonada, B Grubu'nda mücadele eden Türkiye, ilk maçında ev sahibi Avusturya ile karşılaştı.
Mücadele, Avusturya 1-0 öndeyken kötü hava koşulları nedeniyle üçüncü çeyrekte ertelendi. Karşılaşmaya, yarın TSİ 16.00'da kaldığı yerden devam edilecek.
Kaynak: AA
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