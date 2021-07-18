18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hokey Şampiyonası 2

18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hokey Şampiyonası 2'de Türkiye ile Avusturya arasındaki karşılaşma, kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi.

18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hokey Şampiyonası 2'de Türkiye ile Avusturya arasındaki karşılaşma, kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi. Avusturya'nın başkenti Viyana'da bugün başlayan şampiyonada, B Grubu'nda mücadele eden Türkiye, ilk maçında ev sahibi Avusturya ile karşılaştı. Mücadele, Avusturya 1-0 öndeyken kötü hava koşulları nedeniyle üçüncü çeyrekte ertelendi. Karşılaşmaya, yarın TSİ 16.00'da kaldığı yerden devam edilecek.

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