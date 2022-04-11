18 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası - Son Dakika

Çevirmeye giren genç, polisin kim olduğunu görünce şaşırdı

Avrupa Birliği, Rusya-Ukrayna savaşından sonra iki ülkenin daha üyelik sürecini başlattı

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili çarpıcı iddia! Bu bilgi ilk kez belgelerde geçti

18 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda Türkiye, ilk maçında Tayvan'a 8-3 mağlup oldu.

Zeytinburnu Buz Hokeyi Salonu'nda oynanan maçı baştan sona üstün götüren Tayvan, karşılaşmadan 5 farkla galip ayrıldı.

Grupta günün diğer maçlarında İsrail, Meksika'yı 4-3 ve İzlanda da Belçika'yı 3-1 mağlup etti.

İlk maçlar sonunda Tayvan liderliğe yükselirken, Türkiye son sırada kaldı.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci maçını yarın saat 20.30'da Belçika ile oynayacak.