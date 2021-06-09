18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı

Futbolda 18 Yaş Altı Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 15-25 Haziran tarihlerinde İstanbul'da kamp yapacak millilerde aday kadroya dahil edilen oyuncular 15 Haziran Salı günü saat 18.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Teknik direktör Mehmet Yıldırım yönetimindeki ay-yıldızlıların aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Alper Adıyaman, Taha Altıkardeş, Tuğbey Akgün (Bursaspor), Berkay Zekeriya Erkul (Gaziantep), Hakan Aydın (Trabzonspor), Seyhan Yiğit (Nürnberg), Polat Abay, Yiğit Emre Çeltik (Altınordu), Haşim Arda Sarman (Ankara Keçiörengücü), Rojan Sarıbaş (Viktoria Berlin), Emin Bayram (Galatasaray), Şener Kaya (Karatay Termal 1922 Konyaspor), Birkan Yılmaz (Manisa Futbol Kulübü), Yunus Emre Çift (Yılport Samsunspor), Kazımcan Karataş (Altay), Apti Mert Çayir (Antalyaspor), Cem Dağ (Borussia Mönchengladbach), Kürşat Altunkaya (Çorum), Emre Demir (Kayserispor), Mehmet Can Göndüz (TSE Arabayatağıspor), Mirhan İnan (Stuttgart), Sergen Yüksekdağ (VFL Osnabrück), Eray Sürül (Vitesse), Atakan Müjde (Yeni Malatyaspor), Emirhan Demir (Anagold 24Erzincanspor), Metehan Altunbaş (Lask), Brio Acar Aslan (Sporting CT Premier Soccer Club), Ali Sühan Demirel (Bochum).