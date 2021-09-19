18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, dünya şampiyonasında mücadele edecek

18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Meksika'da yarın başlayacak FIVB 18 Yaş Altı Dünya Voleybol Şampiyonası'nda sahne alacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada B Grubu'nda yer alan genç milliler, grup aşamasında İtalya, Peru, Mısır ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.
Millilerin maç programı şöyle (TSİ):
Yarın:
19.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti
21 Eylül Salı
20.00 Peru-Türkiye
22 Eylül Çarşamba
20.00 Türkiye-İtalya
23 Eylül Perşembe
19.00 Türkiye-Mısır
Kaynak: AA
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