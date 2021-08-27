18 Yaş Altı Kulüpler Ligi Finali ve Olimpik Deneme Yarışmaları Mersin'de başladı

Türkiye Atletizm Federasyonu 2021 yılı faaliyet programında yer alan ve 26-27 Ağustos tarihleri arasında 8 kulüpten 310 sporcunun katıldığı Spor Toto Kulüplerarası U18 Ligi Atletizm Final Yarışmaları Mersin'de başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle kadınlar ve erkekler kategorilerinde organize edilen yarışlar, Nevin Yanıt Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Organizasyonun ilk gününde çeşitli branşlarda mücadele eden sporcular, rakiplerine üstünlük sağlamak için ter döktü. 8 kulüpten 310 sporcunun katıldığı organizasyon, bugün gerçekleşecek müsabakaların ardından sona erecek. Yarışlarda dereceye giren takım ve sporculara, madalya ve kupaları törenle verilecek. - MERSİN