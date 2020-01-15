18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İtalya'yı 3-0 yendi - Son Dakika
Son Dakika Spor 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İtalya'yı 3-0 yendi - Son Dakika Spor

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İtalya'yı 3-0 yendi

6 saat önce

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı İtalya'yı 3-0 mağlup etti.

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İtalya'yı 3-0 yendi, System.String[]

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı İtalya'yı 3-0 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonunundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada milli takımın gollerini 45. dakikada Erencan Yardımcı, 65. dakikada Ali Akman ve 84. dakikada Bozan Uymaz kaydetti.

Karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, yardımcıları Bayram Bektaş, Şeref Çiçek, Eren Şafak, Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğünden Sorumlu Milli Takımlar Koordinatörü Oğuz Çetin, TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Vedat İnceefe, Genç Milli Takımlar antrenörleri ile Kadın A Milli Takım teknik ekibi ve oyuncuları tribünden takip etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, İtalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:34 Kaynak: AA
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