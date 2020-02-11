18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Romanya'ya yenildi

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, İspanya'da düzenlenen La Manga Turnuvası'ndaki son maçında Romanya'ya 3-2 yenildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, İspanya'nın Murcia şehrinde organize edilen turnuvanın son maçında Romanya'yla karşılaşan millilerin sahadan 3-2'lik skorla mağlup ayrıldığı aktarıldı. Milli takımın gollerini 57.dakikada penaltıdan Hakan Yeşil ve 76.dakikada Ali Akman'ın attığı, Romanya'nın gollerini ise 21 ve 51. dakikalarda Louis Munteanu, 80.dakikada Ianis Stoica'nın kaydettiği bildirildi.

Milli takım daha önceki maçlarında Portekiz'e 4-1 yenilmiş, Norveç'i 2-1 mağlup etmişti.