18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, İspanya'da La Manga Turnuvası'na katılacak - Son Dakika
Son Dakika Spor 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, İspanya'da La Manga Turnuvası'na katılacak - Son Dakika Spor

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, İspanya'da La Manga Turnuvası'na katılacak

6 saat önce

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, İspanya'da düzenlenecek La Manga Turnuvası'nda mücadele edecek.

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, İspanya'da La Manga Turnuvası'na katılacak, System.String[]

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, İspanya'da düzenlenecek La Manga Turnuvası'nda mücadele edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekibin yer alacağı turnuva 7-11 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Milli takımda aday kadroya davet edilen oyuncular, 2 Şubat Pazar günü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Teknik direktör Şenol Ustaömer yönetimindeki 18 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Murat Akşit (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Doğan Alemdar (Hes Kablo Kayserispor)

Defans: Rahmi Salih Kaya (Altınordu), Ertuğrul Kurtuluş (Bursaspor), Metehan Baltacı (Galatasaray), Çağtay Kurukalıp (Kasımpaşa), Muhammed Emin Sarıkaya (Medipol Başakşehir), Taha Erdem Cevahiroğlu (Trabzonspor)

Orta Saha: Muhammet Tunahan Taşçı (Ajax), Buluthan Bulut (Aytemiz Alanyaspor), Ali Akman (Bursaspor), Eyüp Akcan (Fenerbahçe), Bozan Uymaz, Mustafa Kapı (Galatasaray), Ali Karakaya (İttifak Holding Konyaspor), Semih Altıkulaç (Olympique Lyon), Hakan Yeşil (Trabzonspor)

Forvet: Gülhan Üreyen (Fenerbahçe), Erencan Yardımcı (Galatasaray), Muhammet Akpınar (Trabzonspor)

Maç programı

Ay-yıldızlı ekibin La Manga Turnuvası'ndaki maç programı şöyle:

7 Şubat Cuma:

20.00 Türkiye-Portekiz

9 Şubat Pazar:

20.00 Türkiye-Norveç

11 Şubat Salı:

17.00 Türkiye-Romanya

İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:36 Kaynak: AA
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