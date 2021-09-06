18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın, 9-18 Eylül tarihlerinde Kocaeli'de yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 9 Eylül Perşembe günü Kocaeli'de başlayacak kampa şu oyuncular davet edildi:

Kaleci: Talha Yakın (Bursaspor), Kaan Çinkaya (MKE Ankaragücü)

Savunma: İlker Akar (Altınordu), Kerem Kök, Eren Tunalı (Bursaspor), Güvenç Usta (Çaykur Rizespor), Emir Ortakaya, Ahmet Buğra Güven (Fenerbahçe), Emir Tintiş, Ersin Yılmaz (Galatasaray), İrfan Köse (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Cem Özgener (Altay), Tugay Güner (Altınordu), Buğra Çağlıyan (Eskişehirspor), Mevlüt Han Ekelik, Mustafa Erdilman (Fraport TAV Antalyaspor), Hamza Yiğit Akman (Galatasaray), Ulusoy Mert Kabasakal (Gençlerbirliği), Yiğit Kerem (Manisa)

Forvet: Habib Biçer (Bodrumspor), Melih Bostan (Fenerbahçe), Ali Kılıç (Yılport Samsunspor), Talha Sarıarslan (Yukatel Kayserispor)