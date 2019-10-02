18 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Çekya'da 12-14 Ekim'de Uluslararası Üçlü Turnuva müsabakalarında mücadele edecek 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takımın Çekya ve İsveç ile oynayacağı maçlar için aday kadroya davet edilen oyuncular, 7 Ekim Pazartesi günü Park Inn Otel Kavacık'ta toplanacak.

Ay-yıldızlı ekip, 12 Ekim'de İsveç, 14 Ekim'de ise Çekya ile mücadele edecek.

Şenol Ustaömer'in teknik direktörlüğünü yaptığı 18 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleciler: Murat Akşit (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Arda Özçimen (Göztepe)

Defans: Yusuf Şahin Örnek (Köln), Rahmi Salih Kaya (Altınordu), Bozan Uymaz (Galatasaray), Metehan Baltacı (Galatasaray), Nurettin Korkmaz (İstikbal Mobilya Kayserispor), Çağtay Kurukalıp (Kasımpaşa), Muhammed Emin Sarıkaya (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Muhammet Tunahan Taşçı (Ajax), Halil İbrahim Sevinç (Antalyaspor), Vefa Temel (Bursaspor), Berat Altındiş (Bursaspor), Hüseyin Bakırsu (Eintracht Frankfurt), Ali Karakaya (İttifak Holding Konyaspor), Hakan Yeşil (Trabzonspor), Tolga Özdemir (Bochum)

Forvet: Ali Akman (Bursaspor), Erencan Yardımcı (Galatasaray), Muhammet Akpınar (Trabzonspor)