Üye Girişi
18 Yaş Altı Türkiye Buz Hokeyi Şampiyonası öncesi hazırlık maçı yapıldı - Son Dakika

18 Yaş Altı Türkiye Buz Hokeyi Şampiyonası öncesi hazırlık maçı yapıldı

03.02.2022 22:03

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu tarafından düzenlenecek 18 Yaş Altı Türkiye Buz Hokeyi Şampiyonası öncesi Hatay'da Asi Spor Kulübü ile Buz Aslanları takımları, hazırlık maçında karşılaştı.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu tarafından düzenlenecek 18 Yaş Altı Türkiye Buz Hokeyi Şampiyonası öncesi Hatay'da Asi Spor Kulübü ile Buz Aslanları takımları, hazırlık maçında karşılaştı.

İstanbul'da düzenlenecek şampiyona öncesinde Hatay Buz Pateni Spor Salonu'nda gerçekleşen maçta Asi Spor Kulübü, Buz Aslanları'nı 6-3 mağlup etti.

Maçı, Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek ile vatandaşlar izledi.

Asi Spor Kulübü Başantrenörü Adem Arslan, AA muhabirine, Türkiye Şampiyonası'na iyi hazırlandıklarını söyledi.

Güzel bir maç olduğunu anlatan Arslan, Hatay'ın iyi sporculara sahip olduğunu ve gelecekte iyi yerlere geleceklerini belirtti.

Arslan, her iki takımın oyuncularına, gösterdikleri iyi mücadele için teşekkür etti.

Buz Aslanları Antrenörü Mert Ezer de Türkiye Şampiyonası'nın oldukça önemli olduğunu ve iyi hazırlandıklarını ifade etti.

18 Yaş Altı Türkiye Buz Hokeyi Şampiyonası öncesi hazırlık maçı yapıldı
18 Yaş Altı Türkiye Buz Hokeyi Şampiyonası öncesi hazırlık maçı yapıldı
18 Yaş Altı Türkiye Buz Hokeyi Şampiyonası öncesi hazırlık maçı yapıldı
18 Yaş Altı Türkiye Buz Hokeyi Şampiyonası öncesi hazırlık maçı yapıldı

YORUMLAR
500

Buz Hokeyi, İstanbul, Türkiye, Hatay, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 18 Yaş Altı Türkiye Buz Hokeyi Şampiyonası öncesi hazırlık maçı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:42 Son Dakika: Galatasaray'dan gece yarısı transfer gösterisi! Semih Kaya resmen takıma geri döndü
23:30 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Regaip Kandili paylaşımı
23:27 Son Dakika: Sarı-kırmızılı kulübe yeni Melo! Erick Pulgar resmen Aslan oldu
23:23 Son Dakika: Öğretmenlere yeni müjde! Merakla beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi yasalaştı
23:18 Türkiye'de tartışma konusu olan yeni uygulama! İlk siparişinde 30 TL ödemeyen kafede oturamayacak, 6 saatte ikinci sipariş zorunlu
23:04 Galatasaray, takımdan gönderdiği Luyindama'nın yerini hemen doldurdu! İşte Marcao'nun yeni partneri
23:02 AK Partili Mustafa Şen'den siyaseti hareketlendiren ittifak yorumu: Başka partilerle ittifaklarımız olabilir
22:39 CHP'li Aykut Erdoğdu'nun şehit paylaşımı sosyal medyadan büyük tepki topladı: Barışamadık
22:36 Yetkili isim canlı yayında güzel haberi verdi! TOGG'un piyasaya sürülmesiyle birlikte otomobil kredilerinde düzenleme yapılacak
22:31 Tecrübeli eldivenden skandal hata! Yıldız futbolcu ayna detayını fark etmeyip çırılçıplak halini sosyal medyada paylaştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 23:51:30. #1.12#
SON DAKİKA: 18 Yaş Altı Türkiye Buz Hokeyi Şampiyonası öncesi hazırlık maçı yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement