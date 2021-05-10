18 yaş altına 'BES' teklifi Meclis'te - Son Dakika

AK Parti, 18 yaş altı kişilerin Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamına alınmasını da kapsayan kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

AK Parti milletvekillerinin Meclis Başkanlığı'na sunduğu yasa teklifi, 'Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması'nı öngörüyor. Teklif, 'Ekonomi Reformları Eylem Planı'nda yer alan bazı hedeflerin gerçekleştirilmesini teminen muhtelif kanunlarda değişiklikleri kapsıyor. Bu kapsamda, 18 yaş altı kişilerin BES kapsamına alınması amaçlanıyor, emekliliğe yönelik taahhütte bulunan hizmet sunucularının BES'e aktarımına imkan veriliyor. Ayrıca 'Karayolları Trafik Kanunu' çerçevesindeki zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında kalan konuların yeniden düzenlenmesi öngörülüyor. Sigorta ve reasürans teminatı bulunamayan riskler ve özellik arz eden riskler için daha hızlı çözüm üretilebilmesi ve ölçek ekonomisinden faydalanılabilmesi sağlanacak.