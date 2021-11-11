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18 yaş ve üstü açık öğretim öğrencilerinin mezuniyeti için '8 dönem şartı' kaldırıldı - Son Dakika

18 yaş ve üstü açık öğretim öğrencilerinin mezuniyeti için '8 dönem şartı' kaldırıldı

11.11.2021 15:07
18 yaş ve üstü açık öğretim öğrencilerinin mezuniyeti için '8 dönem şartı' kaldırıldı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, açık öğretim liselerinin, aralık ayında yapılacak sınavlarına girecek 18 yaş ve üstü öğrencilerin mezuniyeti için gerekli 8 dönem şartını kaldırdı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, açık öğretim liselerinin, aralık ayında yapılacak sınavlarına girecek 18 yaş ve üstü öğrencilerin mezuniyeti için gerekli 8 dönem şartını kaldırdı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla açık öğretim okullarına ilişkin yazı, illere gönderildi. Yazıya göre, bakanlık bünyesinde faaliyetlerini yürüten açık öğretim okullarının sınavlarının aralıkta yapılması planlanıyor. Bu kapsamda, açık öğretim liselerinde mezuniyette gereken diğer şartları tamamlayan 18 yaş altı öğrencilerin, akranları ile aynı sürede mezun olabilmeleri amacıyla daha önceden uygulanan mezuniyet için gereken 8 dönem şartının aranmasına devam edilecek. 18 yaş ve üstü öğrencilerin mezun olabilmesi için gereken 8 dönem şartı ise kaldırılacak. Bu öğrenciler için bundan sonraki dönemleri de kapsayacak şekilde mezuniyet şartı, 5 dönem olarak uygulanacak.

5 DÖNEME İNDİRİLDİBakan Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede yetişkinlerin eğitime katılım oranlarını artırmak, kariyerlerine devam etmelerine imkan sağlamak için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Bakanlığın yetişkin eğitimleri için ciddi yatırımlar yaptığına değinen Özer, "18 yaş ve üstü açık öğretim okulları öğrencilerinin yarım kalan eğitimlerini tamamlayarak bir üst öğrenime devam edebilmeleri ve istihdama daha kısa sürede katılabilmelere imkan sağlamak için yeni bir düzenleme yaptık. Açık lise öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için 8 dönem şartı vardı. Yeni düzenlemeyle bunu 5 döneme indiriyoruz. Böylece 18 yaş ve üstü açık öğretim lisesi öğrencilerimiz, 2 yılda okullarını bitirebilecek" dedi.

18 yaş üzerindeki açık öğretim okulu öğrencilerinin, iş ya da öğrenim hayatlarında bir sonraki aşamaya geçişlerindeki süreyi kısaltmak için önemli adım attıklarını belirten Bakan Özer, "Kararın tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.


Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 18 yaş ve üstü açık öğretim öğrencilerinin mezuniyeti için '8 dönem şartı' kaldırıldı - Son Dakika


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