Kızının yaşamını yitirdiği yola kapanan annenin feryatları yürek parçaladı - Son Dakika
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Kızının yaşamını yitirdiği yola kapanan annenin feryatları yürek parçaladı

18.11.2022 14:26

Muğla'da elektrikli bisikleti ile kaza yaparak yaşamını yitiren 18 yaşındaki Berfin Günden'in anne ve babası kazanın nasıl yaşandığını merak ettiklerini, kızlarına görüştükten 4 dakika sonra ulaşamadıklarını ifade etti. Acılı anne, kızının kaza yaptığı yola kapanıp gözyaşı dökerek, "Allah rızası için biri görseydi, ambulansı arasaydı, çarpmış bile olsa ben affedecektim" dedi.

6 Ekim tarihinde sabah çok erken saatlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Armutalan Mahallesi'nde meydana gelen olayda üniversite sınavlarına hazırlanan ve yaz tatilinde ailesine destek olmak için bir otelde çalışan 18 yaşındaki Berfin Günden, ailesiyle yaşadığı evden, kazadan 2 hafta önce aldığı elektrikli bisikleti ile çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Berfin Günden bisikleti ile yolda düştü. Yoldan geçen bir vatandaşın yerde yatan genç kızı görüp 112 Acil Servisi aramasının ardından kaza yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızı Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız hayata tutunamadı. Kaza ihbarının geldiği ilk andan itibaren konuya hassasiyet ile yaklaşan Marmaris İlçe Emniyet müdürlüğü ve Marmaris Cumhuriyet Savcılığı kaza ile ilgili çok kapsamlı araştırma ve soruşturma yapmaya devam ediyor.

18 yaşında hayatını kaybeden Berfin'in ailesi, kazanın aydınlatılmasını istiyor

ACILI AİLE KAZANIN AYDINLATILMASINI İSTİYOR

Acıları hala ilk günkü gibi taze olan ve yasları devam eden aile, kazanın olduğu yere her gün gelerek kazayı gören olup olmadığını araştırıyor. Berfin'in babası 59 yaşındaki Beşir Günden, "Ben kaza saatinde uyuyordum. Annesi uyandırırdı. 'Kızım kahvaltı yapmadan evden çıkma' demiş, o da ilk defa annesine 'hakkını helal et ben kahvaltı yapmayacağım' dedikten sonra çıkıp gidiyor. Telefonuna baktığımızda en son 06.58'te ablası ile konuşuyor sonra 7'yi 2 geçe arıyoruz bir daha ulaşamıyoruz. Ne olduysa o dört dakikada oldu diye düşünüyoruz. O saatlerde buradan geçen servis araçları, dolmuşlar, vatandaşlar gelip geçiyor biz kimseyi suçlamıyoruz ancak kazayı gören varsa ellerini vicdanına koysunlar ne olur bize anlatsınlar" dedi.

18 yaşında hayatını kaybeden Berfin'in ailesi, kazanın aydınlatılmasını istiyor

"BENİM KIZIM KAN KAYBINDAN ÖLMÜŞ"

Acılı baba Günden, "Yoldan geçen kazayı görenlerin bize anlatmasını istiyoruz, aklımızda hep soru işaretleri var. Benim kızım tahmin ettiğimize göre en az yarım saat burada kalıyor. Berfin kafasını çarpmış ama kan kaybından kalbi durarak öldü. 7'yi 40 geçe kaldırıldığı hastanede doktorlar müdahale ediyor ama kurtaramıyorlar maalesef Berfin'i kaybediyoruz" şeklinde konuştu.

18 yaşında hayatını kaybeden Berfin'in ailesi, kazanın aydınlatılmasını istiyor

"AKLIMIZDA HEP SORU İŞARETLERİ VAR"

Yaslarının hala devam ettiğini ve kimseyi suçlamadıklarını belirten Beşir Günden, "Aklımızda hep soru işaretleri var, Allah rızası için kazayı gören nasıl olduğunu bilen varsa söylesin biz bilmek istiyoruz. Berfin'i geri getiremeyiz ama olayı öğrenmek istiyoruz. Bizim kuşkularımız şu; Berfin'e biri çarpmamış dahi olsa bir araç önünü kesmiş olabilir kızım panik yaparak dengesini kaybedip duvara çarpmış olabilir. Kaza yaptığı yokuştan her gün bisikleti ile gidip geliyordu bu düz yolda nasıl kaza yaptığını hala aklımız almıyor. Olayı gören varsa bize bildirse en azından rahatlarız" diye konuştu.

18 yaşında hayatını kaybeden Berfin'in ailesi, kazanın aydınlatılmasını istiyor

"BENİM KIZIMIN BAŞINA GELDİ. BAŞKALARININ BAŞINA GELMESİN"

33 gün önce 18 yaşındaki kızını toprağa veren ve kızının can verdiği yolda hala ağıtlar yakan acılı anne Naciye Günden, "Yoldan geçenler haber verseydi, belki kızım kurtulurdu. Allah rızası için biri görseydi, ambulansı arasaydı, çarpmış bile olsa ben affedecektim. Çünkü kazadır olmuştur derdim, benim kızım yarım saat burada kalıp kan kaybetmiş biraz vicdan diyorum" diyerek, başka insanların da aynı durumda kalmaması için herkesin duyarlı ve hassas olmasını istedi.

Kaynak: İHA
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Marmaris, 6 Ekim, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kızının yaşamını yitirdiği yola kapanan annenin feryatları yürek parçaladı - Son Dakika

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