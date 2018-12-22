Son Dakika Haberleri: 18 Yaşında İnşaat İşçisine Sokak Ortasında Kurşun Yağdırdı

18 Yaşında İnşaat İşçisine Sokak Ortasında Kurşun Yağdırdı

33 dakika önce

Sivas'ta inşaat işçisi sokak ortasında aralarında husumet bulunan 18 yaşındaki şahıs tarafından silahla vurularak öldürüldü.

18 Yaşında İnşaat İşçisine Sokak Ortasında Kurşun Yağdırdı, System.String[]
Sivas'ta inşaat işçisi sokak ortasında aralarında husumet bulunan 18 yaşındaki şahıs tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 12.00 sıralarında Küçükminare Mahallesi 4'üncü Sokak'ta meydana geldi. Edilen bilgiye göre, merkeze bağlı Gümüşdere köyü nüfusuna kayıtlı olan Ümit Ö. (18) aralarında geçmişten husumet bulunan evli ve 3 çocuk babası inşaat işçisi Hasan Gültepe ile (38) sokak üzerinde karşılaştı. Ümit Ö. burada yanında bulunan silahla Gültepe'ye kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyanlar durumu polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Gültepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İşlediği cinayet sonrası olay yerinden kaçan zanlı kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İnşaat işçisinin yakınları sinir krizi geçirdi

Polis ekipleri olay sonrası emniyet şeridi çekerek meraklı vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Olay yeri inceleme ekiplerinin inceleme yaptığı sırada Gültepe'nin telefonu defalarca çaldı. Gültepe'nin öldüğünü duyan yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri inşaat işçisinin ailesinin ve yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı. Yapılan incelemenin ardından şahsın cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 02:08 Kaynak: İHA

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