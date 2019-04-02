18 Yaşında Mahallesine Muhtar Oldu

ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesine bağlı Yarbasan Mahallesi'ndeki muhtarlık seçimine tek aday olarak giren Ali Haydar Yıldız (18), 24 seçmenden 16'sının oyuyla muhtar seçildi.

ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesine bağlı Yarbasan Mahallesi'ndeki muhtarlık seçimine tek aday olarak giren Ali Haydar Yıldız (18), 24 seçmenden 16'sının oyuyla muhtar seçildi. Yıldız, ilk olarak mahallesindeki su sorununu çözmek istediğini söyledi.



Seyitgazi ilçesine bağlı 30 haneli Yarbasan Mahallesi'nde Hediye ve Vedat Yıldız çiftinin iki çocuğundan Ali Haydar Yıldız, geçen yıl Eskişehir Atatürk Endüstri Meslek Lisesi elektrik bölümünden mezun oldu. Anayasa değişikliği uyum yasaları kapsamında muhtar adayları için 25 olan yaş sınırının 18'e indirilmesinin ardından, Ali Haydar Yıldız, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde mahallesinden muhtar adayı oldu. Ali Haydar Yıldız, tek aday olarak girdiği seçimlerde 24 seçmenden 16'sının oyunu alarak Yarbasan Mahalle Muhtarı oldu.



'ZOR GÖREV OLDUĞUNU BİLİYORUM'



Mahallesinde su sorunu olduğunu ve ilk olarak bunu çözmek istediğini ifade eden Ali Haydar Yıldız, "Mahallede büyüklerim benim aday olmamı istedi. Mahalledeki sorunları biliyorum. Çözebileceğimi de biliyorum. Bu yüzden aday oldum. Mahallede 16 oy alarak muhtar oldum. Herkesin çok desteği var. Beni destekliyorlar, ben de onlar için elimden geleni yapacağım. Aslında biraz sürpriz oldu ama kendimi mutlu hissediyorum. Yaşıma göre ağır bir görev olduğunun farkındayım ama bu görevi iyi yapacağımı düşünüyorum. Yaşıtlarıma da örnek olacağım. Mahallede su sıkıntısı var, içme suyu problemlerimiz var. Valilik ve Büyükşehirden gerekli desteği alarak mahalleme hizmet etmek istiyorum. Yollar iyi durumda değil, bunları da yaptırmak istiyorum. Mahalleden herkes şehirlere göç ediyor, bunu tersine çevirip buraya dönmelerini istiyoruz. Mahallemizin camisinin eksikleri var, onları tamamlamamız gerekiyor. Büyüklerimizin de desteğiyle bunları yapmak istiyorum. Eğitim hayatıma da devam edeceğim. Elektrik mühendisliğini istiyorum. Muhtarlığın yanında eğitim hayatıma da devam etmek istiyorum" diye konuştu.



'SORUNLARI ÇÖZECEĞİNE İNANIYORUZ'



Genç muhtar Ali Haydar Yıldız'a komşusu Ayşe Dudu Kartal da destek oldu. Yeni muhtarın mahallenin sorunlarını bildiğini ve çözeceğine inandığını söyleyen Kartal, "Ali Haydar'ı çocukluğundan beri tanıyorum. Onun adına çok sevindik ve gurur duyduk. Hepimiz onun arkasındayız. Bu görevi yapabileceğine de inanıyoruz. Mahallenin sorunlarını biliyor. Burada doğdu ve yaşadı. Sorunları çözeceğine inandığımız için ona oy verdik ve muhtar seçtik" dedi.



Yarbasan Mahallesi'nde yaklaşık 30 yıl muhtarlık yapan Yüksel Yıldız'ın ise bu seçimlerde aday olmadığı belirtildi. - Eskişehir

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