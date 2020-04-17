18 yaşındaki Afgan uyruklu genç korona virüsü yendi - Son Dakika

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 9 günlük korona virüs tedavisini yenen 18 yaşındaki Afgan Uyruklu Kılıç Türkmen, alkışlar eşliğinde hastaneden taburcu edildi.



Afgan uyruklu 18 yaşındaki Kılıç Türkmen 9 Nisan'da Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde korona virüs tedavisi görmeye başladı. Oturma izni olmayan Kılıç Türkmen'den her hangi bir ücret alınmayarak tedavisi yapıldı. Aynı zamanda şeker hastalığı da olan Türkmen, korona virüs tedavisinin ardından sağlık görevlilerinin alkışları eşlinde taburcu oldu.



Afgan Uyruklu gencin tedavi sürecini anlatan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı İlker İnanç Balkan, "10 gün önce şeker komasında gelmişti. Beraberinde de Covid 19 bulguları vardı. Tomografisinde zatürre bulguları vardı. İç hastalıkları uzmanları hastalıkları arkadaşlar gerekli tedavileri düzenlediler. Uyguladığımız standart tedaviyi Kılıç'ta da uyguladık. Bağışıklığı iyiydi. Birkaç gün içerisinde düzelmeye başladı" diye konuştu.



"Bütün tedavi süreci ücretsiz olarak tamamlandı"



Tedavisini ücretsiz yaptıklarını belirten, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Balkan, "Adı Türkmen olunca ben çok Afgan oluşunu anlamadım. Sonradan Afgan arkadaşları ile beraber farklı işlerde çalıştıklarını öğrendim. Bunun kendisi için taburcu olduktan sonra risk oluşturacağını bildiğim için aşılarını yaptık. Bundan sonrada irtibatı sürdüreceğiz. Çünkü uzun soluklu bir süreç" dedi.



"Ülkemizde misafir olan başka insanlara da bu imkanları sunabiliyoruz"



Şeker hastalığı olduğu için donür olamayacağını söyleyen Balkan, "Şeker hastalığı olduğu için donür olamayacak bir süre. Onu danışacağız. Başka ülkelerde kendi vatandaşlarına bile ilaç bulmakta tedavi imkanı sunmakta güçlük çekerken Allah'a şükür biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına olduğu gibi ülkemizde misafir olan başka insanlara da bu imkanları sunabiliyoruz. Gerçekten bu ülkede yaşadığımıza, doğduğumuza bir kez daha memnun eden onur duyduran bir şeydir" şeklinde konuştu.



Taburcu olan Kılıç Türkmen ise, "Çok nefes darlığı yaşadım. Biraz ateşim vardı. Çok kötüydüm. Tedavi süreci iyi geçti" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL