Kaynak: DHA

Arkadaşını tabanca ile öldüren genç kendini böyle savundu: Silahla fotoğraf çektiriyorduk

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Son Dakika › Güncel › 18 yaşındaki Azad öldü; arkadaşı 'Tabanca ile fotoğraf çektiriyorduk' dedi - Son Dakika

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