18 yaşındaki Azad öldü; arkadaşı 'Tabanca ile fotoğraf çektiriyorduk' dedi - Son Dakika
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18 yaşındaki Azad öldü; arkadaşı 'Tabanca ile fotoğraf çektiriyorduk' dedi

14.02.2023 12:27
18 yaşındaki Azad öldü; arkadaşı 'Tabanca ile fotoğraf çektiriyorduk' dedi

ANTALYA'da arkadaşı E.O.T.'nin (18) tabanca ile kazara vurduğu iddia edilen Azad Altay (18), hastanede hayatını kaybetti.

ANTALYA'da arkadaşı E.O.T.'nin (18) tabanca ile kazara vurduğu iddia edilen Azad Altay (18), hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan E.O.T. ifadesinde, "Tabanca ile fotoğraf çektiriyorduk; birden patladı" dedi.

Olay, 5 Şubat'ta saat 17.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; E.O.T.'nin elinde oynadığı tabanca ateş alınca arkadaşı Azad Altay alnından vuruldu. Kanlar içinde yere yığılan Altay, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Altay, 13 Şubat'ta hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan E.O.T.'nin ifadesinde, "Tabanca ile fotoğraf çektiriyorduk; birden patladı. Ne yapacağımı bilemedim" dedi.

E.O.T.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, Altay'ın cenazesinin, otopsinin ardından toprağa verileceği bildirildi.


Kaynak: DHA
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Altay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 18 yaşındaki Azad öldü; arkadaşı 'Tabanca ile fotoğraf çektiriyorduk' dedi - Son Dakika

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