Son Dakika Haberleri: 18 Yaşındaki Cinayet Zanlısı Tutuklandı

18 Yaşındaki Cinayet Zanlısı Tutuklandı

3 saat önce

- 18 yaşındaki cinayet zanlısı tutuklandıSİVAS - Sivas'ta annesini rahatsız ettiğini iddia ettiği şahsı silahla vurarak öldüren 18 yaşındaki genç tutuklandı.

- 18 yaşındaki cinayet zanlısı tutuklandı

SİVAS - Sivas'ta annesini rahatsız ettiğini iddia ettiği şahsı silahla vurarak öldüren 18 yaşındaki genç tutuklandı.
Sivas'ta geçtiğimiz günlerde Küçükminare Mahallesi'nde Hasan Gültepe'yi silahla dört el ateş ederek öldüren 18 yaşındaki Ümit Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkartıldığı mahkemece cinayet suçlaması ile tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ümit Ö., polisteki ifadesinde cinayeti Gültepe'nin annesini rahatsız ettiği gerekçesi ile işlediğini söyledi. Zanlının cezaevine sevki zırhlı araçla gerçekleştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 05:50 Kaynak: İHA

Gültepe, Sivas, 3. Sayfa
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